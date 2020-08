Un Ironman dans chaque canton, son défi «sportivo-caritatif»

PAR QUENTIN DOUSSE

TRIATHLON. Quand un triathlète aguerri se fixe un Ironman par saison, Dimitri Egger réalise, lui, un Ironman par canton. Ce Lausannois ne prétend pas être un «homme de fer», encore moins un athlète performant et minutieusement préparé. Il s’apprête pourtant à relever son défi hors norme, dont l’antépénultième étape se déroulera ce samedi en Gruyère (lire ci-dessous).

Au menu devenu habituel, 3,8 km de natation, 180,2 km à vélo et enfin 42,195 km à pied. Le tout répété à 23 reprises, les demi-cantons ayant été réunis. Au total, le courageux aura parcouru plus de 5200 kilomètres au terme de son projet à but sportif et caritatif.

Servir une bonne cause

Rembobinons. Avril 2018, Dimitri Egger lance son «Dimitriathlon» concomitamment à la création de son association «Cause…