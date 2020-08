Une «loi d’un autre temps»?

Un comité fribourgeois s’est créé dans le but de lutter contre la modification de la Loi sur la chasse, soumise au peuple le 27 septembre prochain. Des représentants du PS, des Verts, des Vert’libéraux et du PDC y figurent. Ils sont soutenus par les associations de protection de la nature et des animaux du canton: Pro Natura, le WWF, le Cercle ornithologique de Fribourg, la SPA et ASPO Birdlife.

Dans un communiqué, les opposants à cette modification affirment notamment que celle-ci permettra de «tirer des animaux protégés (loup et bouquetin) sans que ceux-ci aient commis des dégâts ou que des mesures de protection aient été prises». Ils poursuivent: «Ces tirs préventifs peuvent s’avérer contre-productifs par rapport au but recherché. Dans le cas des familles de loups, ils peuvent faire…