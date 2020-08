Une légère hausse du chômage à 3,4%

En juillet 2020, le taux de chômage dans le canton a connu une légère hausse, à 3,4% de la population active (+ 0,1 point). Fribourg comptait ainsi 5831 chômeurs en juillet, «soit une augmentation de 38 personnes par rapport au mois précédent et 1992 personnes de plus par rapport à juillet 2019», indique le Service public de l’emploi (SPE). Au niveau national, le taux reste inchangé à 3,2%.

La Glâne (3,8%), la Sarine (3,9%) et le Lac (2,6%) ont connu une hausse, alors que le taux est resté stable en Gruyère (3,9%) et a baissé dans la Broye (3%), la Singine (1,9%) et la Veveyse (4,0%). Le secteur du bâtiment et génie civil enregistre la principale baisse du nombre de chômeurs.

«Le canton recense 9679 demandeurs d’emploi (5,6%), soit 113 personnes de plus par rapport au mois précédent et…