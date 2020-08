Une rénovation à 21,8 mio à Agrico

Les députés ont alloué 21,8 millions pour la rénovation de cinq bâtiments du site Agrico. De quoi accueillir les premières entreprises en préservant ce patrimoine.

Vif débat autour de l’essor d’un site industriel à Saint-Aubin, jeudi au Grand Conseil. Sur la table, une demande de crédit de 21,8 millions de francs pour la rénovation de quatre bâtiments et la transformation d’un cinquième. Après deux heures de palabres, 72 députés ont dit oui, 6 ont refusé et 12 se sont abstenus. Le groupe VCG voulait le renvoi de l’objet, insatisfait du concept énergétique et de la desserte en transports publics. La proposition a été rejetée par 52 non, 34 oui et 8 abstentions. Malgré le soutien du PLR et d’une partie de l’UDC. «Mais la grande majorité du groupe UDC reconnaît la nécessité de ces…