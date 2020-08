Une seule forme d’agglomération

Le Grand Conseil a révisé la Loi sur les agglomérations, qui formalise le soutien cantonal au projet des agglomérations, actuelles et à venir.

Le Grand Conseil a accouché dans la douleur la révision de la Loi sur les agglomérations (LAgg). Objectif annoncé: se conformer aux exigences fédérales pour les projets d’agglomérations et augmenter le soutien cantonal. Le débat d’entrée en matière a duré deux heures jeudi et les deux lectures ont eu lieu le lendemain. Les députés ont accepté le texte par 75 voix contre 5 et 9 abstentions.

La version bis de la commission, derrière laquelle le Conseil d’Etat s’est rangé, implique la fin du modèle d’agglomération institutionnelle, avec législatif et exécutif choisi par l’Agglo de Fribourg. Un seul type d’organisation est prévu: l’association de…