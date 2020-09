«Nous devenons de plus en plus redoutables et redoutées»

Gaëlle Thalmann est actuellement avec l’équipe de Suisse pour les qualifications pour l’Euro 2022.

A 34 ans, la gardienne bulloise a toujours envie de performer à haut niveau et parle de ses objectifs élevés en sélection comme en club.

La Super League masculine reprend ses droits ce samedi. Point de la situation avec le latéral sudiste Léo Seydoux.

MAXIME SCHWEIZER

Dans sa 18e saison professionnelle et à 34 ans, Gaëlle Thalmann est toujours fidèle au poste. Gardienne titulaire de l’équipe de Suisse et du Servette FC Chênois Féminin (FCCF), elle vise des objectifs élevés: se qualifier pour l’Euro 2022 et performer en Women’s Champions League. «Tant que je me sens bien, que j’ai le niveau requis et que la santé suit, je continuerai.»

En stage avec l’équipe de Suisse féminine, la Bulloise…