RTS1, MARDI, À 20 H 10

Facture médicale: cherchez l’erreur!

Chaque année en Suisse plus de cent millions de factures médicales sont émises par les médecins, thérapeutes et hôpitaux. Des factures illisibles et incompréhensibles pour nous les patients. Plus grave encore, elles contiennent parfois des erreurs. Surfacturation ou fraude? ABE a recueilli quelques témoignages édifiants et a suivi le parcours d’une facture. L’erreur est peut-être humaine, mais elle coûte cher à notre système de santé. ■