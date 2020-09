Charles Devantay, le bronze déchu

Vice-champion national en 2019, postulant au titre cette année, Charles Devantay a terminé à une décevante 3e place du 400 m aux championnats de Suisse élites, dimanche à Bâle. En 47’’51, le Glânois du SA Bulle est resté en deçà de ses standards et loin du lauréat tessinois Ricky Petrucciani (46’’39). «Mon départ était trop lent et, avec mes sensations et capacités du week-end, Ricky était inatteignable, soupire Charles Devantay. Je visais la victoire, donc oui, je suis déçu.»

La pause arrive à point nommé pour le sprinter de 22 ans, qui n’est pas parvenu à se transcender au cours d’une saison tronquée. «Bien sûr, j’aurais voulu abaisser mon chrono à 46’’20-10 cette année. Le changement d’entraîneur (n.d.l.r.: il est encadré par Kenny Guex, à Lausanne) demande un certain temps…