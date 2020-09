Condamné par suspicion

A propos de la révision de la Loi sur la chasse, soumise au vote le 27 septembre.

Le texte proposé au vote est un net recul par rapport au règlement en vigueur. La nouvelle mouture permettrait le tir d’un animal avant même qu’il n’ait généré des victimes, sur simple suspicion. Pour l’instant, l’abattage d’un prédateur est possible, mais seulement après que celui-ci a tué un certain nombre de bêtes et selon des critères précis. Avec cette nouvelle loi, le garde-chasse va-t-il aller demander aux loups, lynx et autres leurs intentions? Il pourrait en être de même pour nous, les êtres humains. Enlèvera-t-on le permis à un chasseur ou le condamnerat-on, parce que celui-ci est suspecté d’être un braconnier?

Dans les pays voisins, surtout à l’Ouest, les loups sont très nombreux, mais leur mise…