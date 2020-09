Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

LE CHEMIN VERS L’ÉGALITÉ hommes-femmes est encore long en Suisse. Ignazio Cassis avait une occasion en or de faire avancer la cause: lors de son voyage à Téhéran, le week-end dernier, il aurait dû porter un élégant foulard, comme Micheline Calmy-Rey durant sa visite officielle en 2008. Et pour le choix de la couleur? Du bleu, et non du rose, faut pas exagérer.

TOUTES CES DISCUSSIONS STUPIDES sur l’inutilité du masque, l’excès des gestes barrières, la distanciation sociale superfétatoire, l’Etat qui manipule, la liberté de mourir, etc. s’arrêtent aux portes de nos EMS.

C’EST DINGUE comme la lecture des comptes rendus des assemblées communales dans notre journal peut nous rendre moins bêtes. A condition de lire à la fois La Gruyère et Wikipédia. Un exemple: «Un crédit…