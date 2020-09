Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

LA VILLE DE BULLE organise quatre «actions» pour permettre à chacun d’améliorer «ses connaissances et compétences à vélo». Première action, on reprend tout depuis le début: le moteur, c’est vous. Et l’essence aussi.

PORT OBLIGATOIRE DU MASQUE dans les églises. Tant que les femmes peuvent continuer à y entrer tête nue, n’est-ce pas…

LES CAISSES MALADIE ont donc des réserves, comme nous. Chez elles, ça s’appelle des réserves financières. Chez nous, ça s’appelle quelques kilos en trop.

OFFRE D’EMPLOI: un poste de juge à 100% est mis au concours dans le canton de Neuchâtel. Un temps partiel n’est pas possible. Parce que juger à 50%, c’est condamner à moitié?

POUR PRÉSENTER À LA POPULATION – certains diront à ses clients – la restructuration en réseau de soins, l’HFR…