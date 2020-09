De la parole aux actes

A propos de mobilité.

Il n’y a pas un jour où l’on ne nous rappelle l’importance de la mobilité douce: la marche et le vélo, en particulier. Dans une ville comme Bulle, c’est souvent joindre l’utile (quasi tous les commerces et les prestataires de services se situent dans un rayon d’à peine 500 m) à l’agréable, qui est de déambuler à travers notre jolie petite ville. D’autant que nombre de chemins et de rues de traverse permettent d’éviter les quelques axes du trafic automobile qui coupent encore la ville.

Mais comment les usagers vivent-ils cela? Occupent-ils ces espaces? Les utilisent-ils suffisamment? Bien sûr dirontils, tant que le trafic automobile a la priorité, tant qu’on n’a pas chassé celui-ci du centre, le confort des pratiquants de la mobilité douce n’est pas idéal.

