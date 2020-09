Des animaux mal protégés

A propos de la révision de la Loi sur la chasse, soumise au vote le 27 septembre.

C’est toujours un grand, mais hélas toujours plus rare, plaisir d’apercevoir un lièvre, un tétras-lyre, une bécasse des bois ou un lagopède alpin lors d’une balade en plaine ou en montagne. L’existence de ces espèces est menacée: le lièvre n’a plus d’habitat adéquat, le tétras-lyre est perturbé par les activités liées aux innombrables domaines skiables, la bécasse des bois souffre de dérangements en période de nidification.

La Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LHCP) permet de les tirer, ce qui les fragilise encore plus. La révision de cette dernière, soumise en votation le 27 septembre, ne prévoit étonnamment pas de les protéger davantage. Pire, elle remet en…