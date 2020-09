Deux automobilistes à plus de 200 km/h

Le premier, âgé de 20 ans a été arrêté par une patrouille à Matran et le second, 24 ans, à La Tour-de-Trême. Ils ont été auditionnés au poste de police, chacun en présence d'un avocat, précise la Police cantonale. Leurs permis de conduire ont été saisis et leurs véhicules séquestrés.