Double soutien aux familles

PDC. Jeudi, le Parti démocrate-chrétien s’est réuni à l’Université de Fribourg pour convenir de la position à adopter lors des votations du 27 septembre. En préambule, les délégués ont accueilli le président du parti suisse, Gerhard Pfister, venu pour motiver les troupes à voter en novembre sur le changement de nom du parti. Le Centre devrait «redonner une ligne plus claire et permettre de regagner des voix», a-t-il affirmé. Et de rappeler la situation «critique» en Suisse romande et à Fribourg, où le PDC a reculé de 5% aux dernières élections fédérales et perdu un siège au Conseil des Etats.

L’initiative pour une immigration modérée a été balayée (48 oui, 5 non). La conseillère nationale Christine Bulliard Marbach a affirmé qu’elle menaçait la prospérité du pays. La modification de la…