Echos du Parlement

SOINS PALLIATIFS. Les députés ont accepté hier (86 oui et 1 abstention) un postulat concernant les soins palliatifs, déposé par Chantal Pythoud-Gaillard (ps, Bulle) et Antoinette de Weck (plr, Fribourg). Les deux élues s’inquiètent que certains patients accueillis à la Villa Saint-François de l’HFR soient transférés après vingt et un jours dans un EMS. Raison invoquée: les forfaits par cas appliqués pour la rémunération des prestations hospitalières. «Ces transferts inconfortables sont aussi mal vécus par les familles, constate la socialiste. Il faut éviter que de telles situations se renouvellent.»

SANTÉ. Trois initiatives cantonales vont être déposées à l’Assemblée fédérale: «Plus de force aux cantons» pour contraindre les caisses à fournir des chiffres précis aux cantons; «Pour des…