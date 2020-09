Fernand Mesot

FIAUGÈRES

Fernand est né à Fiaugères le 24 avril 1933 dans le foyer de François et Rosa Mesot. Il passa son enfance entouré de ses deux sœurs et de ses quatre frères et fit ses écoles dans son village natal.

En 1949, il partit à Lausanne pour faire un apprentissage de boulanger qu’il réussit avec succès. Il travailla ensuite à Rolle et à Couvet. En 1953, il fit son école de recrues à Winterthour dans les cyclistes.

La même année, il rencontra Louise Maillard qui devint sa femme en 1956. De leur union naquirent Gérard, Frédy et Martial.

Fernand décida de changer de métier et il revint à Fiaugères pour y travailler la terre en reprenant le petit domaine de son papa. En 1969, il acheta une ferme au centre du village et s’agrandit en louant quelques hectares de terres supplémentaires. Il…