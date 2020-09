Fribourg soutient 135 artistes

Via des projets de relance «covido-compatibles», la ville de Fribourg soutien 135 artistes. L’Exécutif a présenté jeudi, «dans un contexte où la pleine reprise se fait attendre», le second volet des mesures urgentes qu’il a décidées pour le domaine de la culture. Deux projets, Coronarte et Les (In)connues, sont à découvrir dans l’espace public.

Au total, 135 artistes – dont 91 résidant à Fribourg – bénéficient des mesures élaborées par la ville, avec une enveloppe de 250 000 francs. Quelque 110 000 francs ont été attribués mi-juillet à 65 artistes, les 140 000 restants aident maintenant 70 autres.

Dans son communiqué, la ville dresse l’état des lieux des cinq mesures d’urgence mises en place. La première concerne 13 minirésidences artistiques locales de deux mois. Chacun des artistes…