Il est urgent de croire en Pogacar

De mauvaise foi

PAR MICHAEL PERRUCHOUD

Ecrivain et éditeur - www.cousumouche.ch



Depuis son éclatante victoire sur le Tour de France, on parle beaucoup de Tadej Pogacar, de ses performances comme de sa jeunesse, et les commentaires sont souvent trempés à l’encre du soup- çon. Je ne sais pas si Pogacar est propre, mais pour l’heure, il mérite mieux que le bénéfice du doute, parce qu’il y a très peu de raisons objectives de douter de lui… Sinon la présence de l’infréquentable Mauro Gianetti dans son entourage. Mais le monde du cyclisme n’a pas purgé son encadrement. Il est aujourd’hui presque impossible d’intégrer le peloton sans avoir croisé un ex-dopé plus ou moins repenti. C’est triste, mais cela ne peut être décemment reproché au champion slovène.

Le plus frappant chez Pogacar, c’est sa…