L’importance de l’HFR Riaz

A propos de l’HFR.

Ce qui se passe avec la flambée des cas Covid dans les homes de Siviriez et de Bulle met une fois de plus en évidence l’importance de conserver l’HFR à Riaz, seul hôpital qui reste encore pour les districts de la Gruyère, de la Glâne et de la Veveyse. Quand est-ce que la direction de l’HFR, à Fribourg, comprendra qu’elle ne peut pas, même en temps hors Covid, vouloir tout centraliser sans porter atteinte aux conditions de travail de ses collaborateurs et sans que la qualité des soins et la sécurité des citoyens en pâtissent?

Françoise Stuber, La Joux