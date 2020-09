L’UDC tombe le masque

A propos de la réélection du juge Donzallaz au Tribunal fédéral.

Ainsi donc, l’UDC s’oppose à la réélection au Tribunal fédéral du juge de son propre parti, Yves Donzallaz, en raison de son prétendu manque de loyauté envers la ligne du parti, autrement dit, il lui est reproché de ne pas soutenir la vision partisane du rôle de la justice (n.d.l.r.: Yves Donzallaz a, malgré tout, été reconduit hier par l’Assemblée fédérale). On est là en présence d’une revendication empruntée à tous les régimes fascistes.

Yves Donzallaz, en magistrat intègre, intransigeant sur la séparation des pouvoirs et l’exercice sans compromission de la justice, n’a évidemment rien pour satisfaire le parrain de l’UDC. Il n’est pas de ceux desquels on exige un comportement d’une aveugle fidélité, plus précisément, une…