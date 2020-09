Le Conseil d'Etat adopte son plan de relance

Afin de faire face à la crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19, des mesures d'urgence avaient été mises en place dès le mois d'avril. En parallèle, les différentes Directions de l'Etat ont travaillé à l'élaboration d'un plan de relance sous l'égide de la Délégation des affaires économiques et financières du Conseil d'Etat.

Ce plan, qui devra être soumis à l'approbation du Grand Conseil durant sa session d'octobre, comprend 25 mesures pour un montant total de 50 millions de francs, dans sept domaines d'action, énumère le Conseil d'Etat: construction, mobilité et énergie, compétitivité des entreprises, formation, consommation des ménages, agriculture, tourisme et commerce local, culture et sport. «Ces mesures visent trois objectifs principaux: préserver l'emploi, créer de la valeur ajoutée et soutenir le développement durable, explique le Gouvernement. Elles ont été pensées pour produire un effet de levier pour l'économie (effet multiplicateur), être applicables dans un bref délai et initier des effets tangibles à court terme (2020-2022).»

En sus de ce paquet, le Conseil d'Etat prévoit des baisses fiscales pour un montant total de 60 millions de francs, afin de «contribuer directement à l'accroissement du pouvoir d'achat des ménages et des entreprises». Ces dernières doivent en outre «permettre d'améliorer significativement les conditions-cadres qu'offre le canton en termes d'attractivité et de développement des activités économies».

