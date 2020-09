Les anonymes au panthéon

Depuis les années 1970, Ruth et Peter Herzog ont érigé une collection de photographies parmi les plus importantes au monde. Interview en marge de l’exposition The incredible world of photography au Kunstmuseum de Bâle.

CHRISTOPHE DUTOIT

«L’être humain a toujours été au centre de notre collection. Avec l’idée de montrer que l’on dépend tous les uns des autres. Quand on regarde des albums de photos de famille, on y voit partout les mêmes rêves, partout les mêmes espoirs. Pour moi, la photographie est une sorte d’espéranto universel.»

Rencontrer Peter Herzog dans sa maison au centre-ville de Bâle, c’est ouvrir une boîte de Pandore. Dans un français châtié, teinté d’un charmant accent alémanique, il est intarissable. Il raconte comment il a commencé à collectionner de la photographie dans…