SAMEDI

Sport de glisse. High in the Park series, skatepark de Bouleyres à Bulle, contest de WCMX (chaise roulante freestyle), roller et skate de 10 h 30 à 18 h 30.

DIMANCHE

Sport de glisse. High in the Park series, skatepark de Bouleyres à Bulle, contest de scooter et BMX de 10 h à 17 h. Programme complet du week-end sur www.stonesfamily.ch.