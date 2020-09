Même s’il faut s’américaniser...

Coup de plume

PAR QUENTIN DOUSSE

(R)ÉVOLUTION. Tous le disent: il y aura un avant et un après Covid. Le sport, qui génère 97 900 équivalents plein-temps en Suisse, n’échappe pas à cette réalité. Les compétitions en vase clos et les bulles sanitaires entourant les athlètes sont devenues la norme. Jouer coûte que coûte pour remplir les caisses, plutôt que les stades. The show must go on, ont tonné les organisateurs de l’US Open, un Grand Chelem qui n’accueille et n’intéresse personne cette année, pas même Nadal et Wawrinka.

Face à l’urgence économique, qui menace les clubs et organisateurs d’événements sportifs, Alain Berset a apporté sa réponse, mercredi, en autorisant un remplissage aux deux tiers des stades et patinoires à partir du 1er octobre. Une faveur encensée par la plupart,…