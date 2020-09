Pas d’autorisation jusqu’à 50 000 francs

La nouvelle Loi sur les jeux d’argent permet aux organisateurs de lotos d’échapper au régime d’autorisation, tant que les ventes de cartons ne dépassent pas 50 000 francs et que les lots restent en nature.

XAVIER SCHALLER

JEUX D’ARGENT. La tradition des lotos est sauve. Les députés ont tout fait pour que les organisateurs souffrent le moins possible des nouvelles règles imposées par Berne. S’ils restent en dessous de 50 000 francs de vente de cartons et qu’ils offrent des lots en nature – qui peuvent être des bons d’achat dans les commerces locaux – ils échapperont au régime des autorisations. Ce sera même plus simple pour eux qu’à l’heure actuelle, puisque seule une annonce à la préfecture sera demandée.

La nouvelle Loi cantonale sur les jeux d’argent (LAJAr) a été acceptée jeudi au…