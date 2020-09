Pixels et caetera

INTELLIGENCE PRATIQUE. Même si c’est difficile, il faut voir le bon côté des choses. Et le bon côté, c’est l’ingéniosité dont nous sommes capables en période de crise. Jugez-en par la mise à disposition, devant l’entrée de certains magasins, d’un système de distribution de gel hydroalcoolique sophistiqué. Certaines bornes s’enclenchent automatiquement en passant la main, d’autres sont équipées d’un pédalier. Un petit coup du pied et hop, un peu gel dans la main, c’est pas ingénieux, ça? Je vous dois maintenant cette anecdote, qui date de la fin du semi-confinement, alors que nous apprenions tous les «gestes barrières». A l’entrée d’une boutique, une telle borne était déjà installée. «Non, monsieur, il faut appuyer avec le pied», me dit gentiment la vendeuse, masquée derrière son…