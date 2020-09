A propos du grand crucifix de la Toula.

A nos autorités: vous savez comme on est prompt à critiquer ce qui nous déplaît dans la ville. Pour une fois, un grand merci d’avoir tenu votre promesse, quant au Christ de la Toula.

Oui, c’est avec joie qu’on le retrouve bien rénové, sur une place bien aménagée, et avec des bancs pour se reposer et lui confier tous ceux qui passent et les habitants du nouveau quartier.

Nelly Python, Bulle