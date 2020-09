Que fait Marguerite Bays?

A propos du Covid dans les EMS.

Mais que fait donc sainte Marguerite Bays? Il faut redescendre des couloirs à avalanches de la Dent-de-Lys, chère bonne âme: les vieux de Siviriez, de Billens et d’ailleurs ont besoin de vous. Parce que l’avalanche virale, elle, les ensevelit dans la quarantaine, dans le confinement, dans le refus d’hospitalisation, dans les procédures des task forces one, two, three, etc. Il faut se secouer le chapelet, là, c’est urgent. Et un petit miracle, c’est encore possible? Pour savoir qui contamine les résidents des EMS de Suisse, de France et de Navarre: les résidents eux-mêmes, qui chahutent, le soir, en discothèque? Les familles, qui chahutent n’importe quand, de mariages en enterrements? Les soignants, qui chahutent en discothèque, en famille, en vacances…