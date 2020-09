Rémi Bonnet à une minute de K. Jornet

COURSE DE MONTAGNE. Le secret a été gardé jusqu’à la dernière minute: organisé sur trente-trois jours avec des départs «à la carte», Sierre-Zinal a bel et bien vécu sa course élite, vendredi en fin d’après-midi, avec 39 athlètes en lice. La victoire est revenue sans surprise à Kilian Jornet. L’Espagnol de 32 ans, recordman du parcours, s’est montré impitoyable sur les 31 kilomètres et 2200 mètres de dénivelé positif (2 h 33’15).

Son dauphin? Rémi Bonnet. Le Gruérien a signé le deuxiè - me temps de la journée (n.d.l.r.: le troisième au total sur cette édition 2020) en 2 h 34’17. Le coureur de 25 ans, qui a accompagné Kilian Jornet jusqu’au 25e kilomètre environ, a amélioré son chrono personnel de... 2’30! Une performance notable pour l’athlète professionnel de Crésuz, confirmant ainsi son…