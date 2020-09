Siviriez fait un «match plein» avant le derby

Le match sous la loupe

Siviriez - Gumefens/Sorens 3-1 (1-0)

Buts: 30e Müller (1-0), 51e Ruffieux (2-0, sur penalty), 78e Müller (3-0), 80e Canino (3-1).

Siviriez: Currat; F. Perritaz, J. Perritaz, Ribeiro, Fischer; Cebe (60e Nsakala), Schmutz (85e Mendes), Ruffieux, De Figueiredo; Carmona (72e Bytyqi); Müller. Entraîneur: Mickaël Dogbe.



Gumefens/Sorens: Bapst; Fonseca, Bai, Raboud (83e Thürler), J. Chappel; Bussard, Gavillet, Mbida, Bagnoud (67e Ayer), Gashi; Doutaz. Entraîneur: Daniel Piller.

2e LIGUE. Le FC Siviriez a marqué ses premiers points de l’exercice, samedi, en prenant la mesure de Gumefens/Sorens (3-1). «Dans cette partie ouverte, l’équipe qui marquait en premier prenait un avantage certain. On a réussi à le faire et, contrairement au duel (perdu) contre Planfayon, on a su…