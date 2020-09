Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 15

Virus en EMS, une tragédie à huis clos

En Suisse, plus de la moitié des décès dus au Covid-19 ont eu lieu en EMS. Un lourd tribut, et pour certains établissements, une hécatombe, qui ne se résume pas à cette statistique. Car, pour ces 100 000 Suisses confinés en EMS et leurs proches, la pandémie les a séparés de leurs familles, leurs amis et mis un personnel dévoué au bord de l’épuisement. Des drames du quotidien à huis clos, presque dans l’indifférence générale. Comme si les vieux, nos parents, avaient cessé d’exister. ■