Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 15

Big Pharma, main basse sur les médicaments

La bataille contre le Covid-19 fait rage et exacerbe l’appétit des compagnies pharmaceutiques qui fabriquent à elles seules la majeure partie des médicaments. La «Big Pharma» comme on l’appelle, dont font partie Roche et Novartis, est aussi puissante que les Etats et peut décider des politiques de santé des gouvernements. Parfois au détriment de la santé des malades, comme en témoignent des patients victimes des effets secondaires de ces médicaments. Le nouveau paradigme de l’industrie pharmaceutique, avec une financiarisation totale de l’écosystème du médicament, menace-t-il la longévité du plus beau système politique solidaire, la santé publique? Depuis dix ans, le paysage de l’industrie du médicament a été…