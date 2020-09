Trois cavaliers du Sud montent sur le podium à Planfayon

HIPPISME. Plusieurs régionaux se sont illustrés ce week-end lors du concours de saut à Planfayon. En lice sur l’épreuve R/N 135, Johanne Hermann (domiciliée à Massonnens) et Valentine XIV ont réalisé un sans-faute synonyme de 3e place (sur 22). De leur côté, le Marsensois Romain Sottas et Galaxy IX se sont également classés 3es (sur 29) au terme du concours R/N 130. Enfin, la Glânoise Noémie Raboud (Villaz-Saint-Pierre) et Scienti Chic se sont imposés sur l’épreuve R/N 115, disputée par 49 cavaliers.