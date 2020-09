Un diamant dans le marais

Comme dans l’histoire de n’importe quelle forme d’art, il y a des productions qui servent de jalons. Dans la bande dessinée, le travail d’Alan Moore sur le personnage de Swamp Thing, la créature du marais, entre 1983 et 1987, en est incontestablement un. Il y a un avant et un après. Celui-ci est marqué par un passage à la maturité du 9e art grand public américain: sans lui, pas de Dark Knight returns, de Watchmen ou de Sandman. Pas de label Vertigo non plus, à l’origine d’une réécriture des mondes de l’imaginaire. Même si le dessin des artistes qui alternent sur le titre ont rendu un travail qui a passablement vieilli, celui d’Alan Moore transcende les réticences.

Reprenant la créature créée en 1971 par Len Wein et Bernie Wrightson, l’Anglais la sort des scénarios prémâchés d’horreur à…