Un festival pour les jeunes artistes du cru

Avec Week-end prolongé, l’association Groupe Sauvage met en lumière des comédiens et danseurs fribourgeois qui viennent de terminer leur formation.

Nouvelle association, nouveau festival et forme inédite: il continue de se passer (malgré tout) des choses du côté de la culture fribourgeoise. Du mercredi 9 au samedi 12 septembre, l’association Groupe Sauvage propose Week-end prolongé, sur le site de BlueFactory, à Fribourg. Groupe Sauvage réunit trois jeunes comédien(ne)s fribourgeois(e), Sarah Eltschinger, Yann Hermenjat et Yann Philipona. Ils ont suivi une formation professionnelle à Lausanne, tout en gardant des attaches avec Fribourg, où ils ont fondé leur association ce printemps. Avec pour but «la création, la promotion et la diffusion d’arts et d’essais de la scène pour les…