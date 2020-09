Un train du MOB déraille à Rossinière

«Ce samedi matin, la voiture endommagée et la voiture pilote étaient stabilisées, toujours sur les rails. Les quatre autres voitures à l’arrière du convoi ont pu être dégagées et ramenées à Montreux, communique le MOB. Un système de substitution par bus a aussi été mis en place entre Montbovon et Château d’Œx. Les équipes travaillent d’arrache-pied pour que le trafic puisse être rétabli au plus vite, si tout va bien dimanche matin.»