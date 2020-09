Une gauche candide?

A propos de l’acquisition de nouveaux avions de combat, soumise au vote le 27 septembre.

La prochaine votation me fait penser aux bacs à sable de notre enfance, avec nos avions à hélice terrassant les chars Dinky Toys avec des boules de sable. Hélas, il n’y a pas (plus) d’hélices, comme disait Augustin Bouvet, alias Bourvil. Quoique… Notre gauche candide virevolte toujours avec ses poncifs, du style la santé et le social priment la sécurité.

Outre que ces éléments se complètent dans notre Constitution, nos innocents oublient que le monde n’est plus un espace de jeu style Bisounours, que nos avions en métal dur ne le sont plus et que même le sable est, dit-on, hors de prix. Le bac en bois témoin de nos premiers combats n’est plus une frontière non plus et l’extérieur de notre espace de…