Une visite de Big Apple avec la meilleure des guides

Suzanne Vega

AN EVENING OF NEW YORK

SONGS AND STORIES

Cooking Vinyl

Elle vit à New York depuis toujours. Ou presque: née à Santa Monica, Suzanne Vega est arrivée dans la Grande Pomme à deux ans et demi. Depuis trente-cinq ans, elle chante sa ville, au fil de douces et sombres merveilles. Enregistré en public et en acoustique au célèbre Café Carlyle de Manhattan, An evening of New York songs and stories invite, comme son titre l’indique, à une somptueuse balade à travers la ville et ce répertoire de folk tranquille. Rien ne manque des immenses tubes comme Luka (une des plus belles chansons des années 1980) et Tom’s Diner ou des perles comme New York is a woman, New York is my destination, Ludlow Street…

Au passage, Suzanne Vega évoque ce qu’elle doit à Lou Reed, le choc vécu, à 19 ans, la…