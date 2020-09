Vous avez dit durabilité?

A propos du Centre sportif de la Gruyère.

Les arguments en faveur du nouveau Centre sportif de la Gruyère déraillent lourdement sur un point au moins. Le dépliant tout-ménage chante l’écologie et la modernité: «Et le projet s’inscrit dans son temps, avec une véritable ambition écologique et dans un esprit de durabilité, à l’image de la complémentarité énergétique qui lie piscine et patinoire.»

Bien. Mais est-ce vraiment vert, à l’image de la quatrième page de ce document regroupant les dix bonnes raisons de voter oui, de construire en surface un parking de 450 véhicules? De qui se moque-t-on? Des vers de terre, des hérissons ou des fleurs des champs?

Depuis quand le reflet de 450 carrosseries au milieu des prés s’inscrit-il dans une vision durable et le maintien d’un paysage… ou de ce…