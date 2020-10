«C’est déjà un bout de rêve réalisé»

Le pilote domicilié à Bulle Samuel Trueb a décroché l’argent du classement général des Coupes de France Promosport pour sa deuxième saison en catégorie 600 cm3.

MÉLANIE GOBET

En pleine pandémie de coronavirus, la saison de Samuel Trueb dans les Coupes de France Promosport était incertaine. Mais grâce aux organisateurs de la compétition amateure, pas moins de six week-ends de course ont pu avoir lieu, entre août et octobre, en remplacement d’une saison qui débute initialement en mars. Lors du dénouement le week-end dernier sur le circuit de Lédenon, le pilote domicilié à Bulle a terminé à deux reprises au second rang.

A la clé de ce marathon sur les circuits français, une médaille d’argent dans le classement général pour Samuel Trueb. Et même une victoire à Pau Arnos, pour sa deuxième…