Où sont passées les cellules souches de 250000 bébés?

Cryosave, une banque commerciale suisse de cellules souches de sang de cordon est accusée de faillite frauduleuse, laisse plus de 250 000 familles européennes sans nouvelles des échantillons et des données médicales qui vont avec. Enquête entre la zone industrielle de Plan-les-Ouates et Varsovie pour comprendre comment cette affaire rocambolesque a pu échapper au contrôle des autorités sanitaires.

Dis-moi où tu vis et je te dirai comment tu vas

Le surpoids, l’hypertension ou les troubles du sommeil ne sont pas répartis au hasard dans une ville. Au contraire, ils se regroupent dans des quartiers bien précis. La géomédecine prouve que la responsabilité individuelle n’est pas tout. C’est aux politiques…