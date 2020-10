Bala rindya

Deché-delé

La kouêrla l’è adi inke! Fudrè chobrâ prudin, chè bin lavâ lè man è pâ tru pouchtiyenâ lè j’on kontre lè j’ôtro. A kouja dè ha routha dè maladi, no chin j’ou privâ dè hou balè rindyè. Ma, no j’an pu, grâthe a la Tèlè, in Tsêrmê achichtâ ou pachâdzo dè hou bi tropi, bin botyatâ. Di galé j’armayi, di bouébo, di fiyè, to chi mondo dzoyà è bin vuthu, ch’indalan rindre lè bithè ou bâ.

Rindya? Ouna tradihyon ke rèprin galéjamin. Bravô. L’è pâ rin d’inkotyi on tropi po la rindya. Fô ch’abadâ vuto, lè j’àrè van rido. Lè vatsè achinton bin chin, chon totè kurè.

Chuto kemin chti an, ke l’a fayu brathâ la nê, tyédè! Ma, pê bouneu, l’i a adi di dzin ke l’i tinyon! Môgrâ lè pênè, è lè chakrifitho ke la payijanèri dê afrontâ din hou tin difichilo por li.

A ti, on fyê kou dè tsapi! Achebin y…