Châtel-St-Denis perd face aux pros de Lucerne

A l’occasion des seizièmes de finale de la Coupe de Suisse, la première équipe féminine de Châtel-Saint-Denis s’est inclinée 0-4 face à Lucerne, samedi. Face au 6e de la Women’s Super League, les Veveysannes, qui évoluent en 2e ligue inter, n’ont pas démérité. Menées dès la 8e minute, les Châteloises ne perdaient que 0-2 à la mi-temps. «Nous les avons fait douter avec notre bloc défensif. Si on avait appuyé un peu plus, nous aurions pu leur faire mal. Mais nous n’avions plus les ressources en deuxième période», explique leur entraîneur Steve Julmy. Il se montrait toutefois heureux de la prestation de ses protégées: «Soyons honnêtes, un tel score face à une formation de Ligue nationale A, on ne peut qu’être satisfaits.» Le technicien châtelois d’applaudir la présence de près de 250…