BULLE

L’atelier-galerie de Daniel Gumy, à Bulle (rue du Marché 18) accueille une double exposition de peinture. Véronique Jacquat-Schmitz et Madeleine Tornare présentent leurs œuvres jusqu’au 8 novembre. Le vernissage a lieu ce samedi, dès 14 h. A découvrir ensuite du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 15. Samedi de 9 h à 12 h, ainsi que, en présence des artistes, les samedis et dimanches de 14 h à 17 h. www.gumy-encadrements.ch.