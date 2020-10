Ecrire l’incompréhension

Stéphane Blok

AUTRES POÈMES

Bernard Campiche, 136 pages

Il flâne, en ville ou dans la nature, s’émerveille, s’interroge. Dans Autres poèmes, on retrouve l’écrivain, musicien, chanteur Stéphane Blok tel qu’en lui-même, adepte des déambulations et de la réflexion sur le monde, mais avec des tonalités parfois surprenantes. On le connaît Lausannois et urbain, le voici qui se couche au pied d’un arbre, entend «fuir les chevreuils», aperçoit une renarde… Ce qui ne change pas, en revanche, c’est son acuité à observer ce qui l’entoure et à se poser des questions plutôt que d’apporter des réponses: «Je n’ai rien compris / Ni à vous ni aux autres / Ni à rien du tout», avoue-t-il d’emblée, avant de clore ce premier poème par ces mots: «Je crois que je n’ai jamais rien écrit / que mon…