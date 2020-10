Et si l’ex était un meurtrier?

Alafair Burke

LA FILLE DU QUAI

Presses de la cité, 372 pages

Fille du grand James Lee Burke (connu notamment pour sa série de polars avec le shérif Dave Robicheaux), Alafair Burke ne devrait pas tarder à se faire un prénom. Surtout si elle continue à publier des thrillers aussi implacables que La fille du quai. L’écrivaine met à profit son expérience d’ancienne procureure adjointe: le roman fouille en profondeur les arcanes de la justice américaine, ce qui contribue à rendre l’intrigue particulièrement solide.

Olivia Randall est avocate pénaliste à New York. Elle aime son métier et les bars de sa ville, ce qui la rend forcément sympathique. Sa route recroise celle de Jack Harris: elle ne s’est jamais vraiment pardonnée de l’avoir largué, vingt ans plus tôt. Devenu écrivain à succès, Jack…