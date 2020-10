Après sa chute, Julita accouche prématurément. Elle est paniquée à l’idée que son bébé va lui être enlevé, mais ne peut pas se dérober à l’anesthésie imposée par les religieuses. A Paris, dans les locaux de la police criminelle, Claire et Rolf interrogent Grégoire et Fabien et découvrent que les deux hommes avaient payé Victoria, la jeune Danoise assassinée, pour être leur mère porteuse… Jeudi, à 20 h 55, sur Arte