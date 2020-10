TF1, VENDREDI, À 21 H 05

Après la réunification, la compétition bat désormais son plein aux Fidji. Chaque concurrent se bat pour sa survie et défend ses propres couleurs. Néanmoins, les régions d’origine sont encore dans tous les cœurs, et certains candidats n’arrivent pas à laisser derrière eux le sentiment d’appartenir à une équipe, qu’elle soit jaune ou rouge. Et les alliances vont et viennent au gré des affects et des ressentiments. Certains Robinson vont avoir du mal à choisir. Pourtant, il est indispensable de se faire des alliés, car si les destinées sont maintenant individuelles, les stratégies passent inévitablement par le groupe, seule protection efficace contre l’élimination… ■