L'énergie à travers l'intime

Avec son 20e album studio, Bruce Springsteen poursuit une œuvre majeure, où se lit l’histoire de l’Amérique des dernières décennies. Enregistré en quelques jours avec le E-Street Band, Lettertoyou galvanise les auditeurs en ces périodes troublées.

ÉRIC BULLIARD

Son travail, a-t-il expliqué en interview, a toujours consisté à «mesurer l’écart entre le rêve américain et la réalité». Autant dire qu’il a du boulot, le Boss, en ce moment… Letter to you, 20e album studio de Bruce Springsteen (sortie demain), poursuit sur cette voie, mais se révèle aussi très personnel. On y sent le poids du temps qui passe, des amis qui disparaissent et une envie de continuer à avancer, malgré tout.

C’est bien connu: on peut lire près d’un demi-siècle de l’histoire de l’Amérique à travers les chansons de…